В Пензе прокуратура добилась восстановления уличного освещения на Попова

На пешеходном переходе на улице Попова в Пензе восстановили уличное освещение после принятых прокуратурой мер. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Первомайского района Пензы в ходе проверки выяснила, что пешеходный переход напротив дома № 48 на улице Попова не имеет надлежащего освещения. Причиной тому сломавшийся светильник. АО «Пензенская горэлектросеть» своевременно не заменило оборудование, хотя имелись соответствующие заявки со стороны Управления ЖКХ г. Пензы.

По данным надзорного ведомства, орган местного самоуправления должным образом не проконтролировал исполнение эксплуатирующей организацией своих обязательств в рамках муниципального контракта на обслуживание сетей. По итогам проверки прокуратура внесла представления руководителю АО «Пензенская горэлектросеть» и начальнику Управления ЖКХ г. Пензы. На сегодняшний день нарушения устранены.

Павел Фролов