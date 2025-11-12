Доля цифровых продаж недвижимости на юге выросла на 20%

Доля продаж недвижимости через цифровые платформы в южных регионах России выросла на 20% в 2025 году по сравнению с предыдущим периодом. Об этом рассказал гендиректор AVALAB (IT-подразделение холдинга AVA Group) и основатель BI-платформы FastBoard Грачья Алексанян.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рост касается сделок, которые были инициированы или полностью завершены с помощью онлайн-инструментов. Увеличивается спрос на специализированные платформы для агентских продаж, которые помогают застройщикам быстрее привлекать внешних агентов и контролировать канал сбыта.

Компании-застройщики в южных регионах активно внедряют различные цифровые решения, которые дополнены технологиями 3D-визуализации и виртуальных показов.

«Покупатель из столиц или даже из-за рубежа хочет выбрать и посмотреть квартиру дистанционно, не приезжая на стройплощадку»,— заявил представитель отрасли.

Спрос на технологии, повышающие эффективность строительства, растет вместе с продажами. Речь идет о ТИМ/BIM-системах и их интеграции с учетом строительных процессов. В сложных условиях рельефа и сейсмической активности Краснодарского края точное проектирование и управление строительством становятся не просто желательными, а необходимыми.

«Застройщики ищут BI-аналитику для тотального контроля денежного потока, дебиторской задолженности и производственных KPI. Им критически важно иметь “единое окно” по проекту, чтобы в режиме реального времени видеть риски и оперативно на них реагировать»,— добавил Грачья Алексанян.

Алина Зорина