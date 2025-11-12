В Саратове под суд пойдет экс-бухгалтер медорганизации за мошенничество

Кировский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 41-летней жительницы Владикавказа уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно релизу, в период с 2016 по 2019 год фигурантка работала бухгалтером в медицинской организации и ежегодно изготавливала справки с недостоверной информацией об оказании ее близким родственникам дорогостоящих медуслуг. Она предоставляла необходимые документы в налоговую и получила пять социальных вычетов по расходам на лечение на общую сумму более 214 тыс. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. По данным пресс-службы СУ СКР по Саратовской области, бывшая сотрудница коммерческой медицинской организации на этапе следственной работы в полном объеме возместила причиненный ущерб.

Павел Фролов