Эксперт: обязательная индексация может привести к уходу зарплат в серую зону

На фоне фактической отмены патентов на розничную торговлю для индивидуальных предпринимателей и снижения порога по годовой выручке для освобождения от НДС по упрощенной системе налогообложения (с 60 до 20 млн руб. в 2026 году и до 10 млн руб. в 2028-м — такие изменения в налоговое законодательство 18 ноября рассмотрит Госдума) введение обязательной ежегодной индексации оплаты труда сотрудников может привести к уходу зарплат в серую зону, считает председатель Краснодарского городского отделения «Опоры России», предприниматель Станислав Домбровский.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил эксперт в разговоре с «Ъ-Кубань», предпринимателям в сфере торговли, бытовых услуг, общепита, гостиничного бизнеса (а это локомотив экономики региона), придется понять, принять и адаптироваться к новым экономическим реалиям. «Хорошо бы дать им на это время, а не добавлять нагрузку и рычаги давления. Индексировать зарплаты сотрудникам или нет, должен решать сам бизнес, исходя из спроса и предложения в конкретной отрасли экономики»,— считает собеседник издания.

По его словам, индексация заработной платы фактически есть. В нее входят выплаты премий, надбавки за сложность, срочность. Кроме того, многие предприниматели стимулируют интерес к своей компании среди соискателей, а также удерживают сотрудников предоставляя бесплатные обеды, оплачивая посещение фитнес-клубов и консультации психологов.

«Ввести индексацию законодательно можно, но тогда возникает риск, что предприниматель сократит другие способы мотивации сотрудников и выйдет на запланированный (согласно экономическим возможностям бизнеса) уровень затрат на оплату труда»,— говорит Станислав Домбровский.

Ранее председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил обязать коммерческие организации индексировать зарплаты сотрудников не менее одного раза в год и не менее чем на уровень инфляции за предшествующий год. Законопроект, предусматривающий соответствующие изменения в ст. 134 Трудового кодекса РФ «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы», внесут в Госдуму, сообщает ТАСС.

На данный момент конкретные сроки и минимальный размер индексации оплаты труда законодательно не закреплены. По мнению Ярослава Нилова, отсутствие четких правил позволяет бизнесу не повышать зарплату годами, ссылаясь на рыночную конъюнктуру или финансовые результаты.

Маргарита Синкевич

