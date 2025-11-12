Дворы частных домов Новороссийска затопило водой в результате утечки

Несколько дворов частных домовладений оказались затоплены из-за утечки на сетях ТГВ в Восточном районе Новороссийска. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Скриншот из материалов видеосюжета «Новороссийское телевидение»

По словам Андрея Кравченко, аварийные бригады «Водоканала» приступили к земляным работам на улице Пограничной в целях определения размера поврежденного участка при порыве. Впоследствии специалисты произведут замену неисправных сетей.

Спасатели установили, что в результате утечки водовода ТГВ некоторые дворы в районе улицы Пограничной затопило водой, пострадал один автомобиль. Собственникам помогут откачать воду и оформить необходимые документы для взыскания материального ущерба с МУП «Водоканал».

В ликвидации аварии принимают участие две бригады «Водоканала» и четыре единицы техники. Подача воды на Новороссийск снижена до 3 тыс. куб. м. Несмотря на произошедший порыв, местные власти обещают обеспечить водоснабжение в городе в вечернее время.

София Моисеенко