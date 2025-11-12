Суд рассмотрит дело жителя Пензенской области о ДТП с погибшей семьей

В Пензенском районном суде предстанет 44-летний житель села Засечное за гибель семьи в ДТП (пп. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как утверждает следствие, днем 4 сентября этого года нетрезвый фигурант на высокой скорости управлял автомобилем «Омода» на улице Алой села Засечное, выехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке с улицей Олимпийской и врезался в иномарку «Фольксваген Пассат», которая имела право преимущественного проезда. При этом он не имел права управления транспортными средствами.

В результате дорожной аварии на месте происшествия погибли водитель «Фольксвагена» и два его пассажира — женщина и семилетний ребенок. Фигурант признал свою вину.

Павел Фролов