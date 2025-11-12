В Южном районе Новороссийска отключили горячую воду из-за утечки на ТГВ

«Водоканал» снизил подачу воды на Новороссийск в связи с масштабной аварией на Троицком групповом водопроводе. Для стабильной подачи отопления абонентам котельной в Южном районе отключили горячее водоснабжение, о чем уведомили в пресс-службе АО «АТЭК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным новороссийского филиала АО «АТЭК», подачу горячего водоснабжения приостановили на котельной, расположенной на улице Героев Десантников, 47А. Отключение, как отметили в компании, несет временный характер.

Без горячей и холодной воды находятся следующие адреса:

ул. Прямая, 31, 33;

ул. Раевского, 62;

ул. Героев Десантников, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 57, 59, 61, 61А, 65/1, 65/2, 65/3, 69, 71, 73, 73А, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91;

пр. Дзержинского, 183, 185, 187, 189, 191, 195, 197, 199, 199А, 201, 203, 205, 205А, 205Б;

ул. Куникова, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А.

София Моисеенко