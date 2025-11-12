На Кубани с начала 2025 года выявили более 280 фальшивых купюр

Финансовые учреждения Краснодарского края за девять месяцев 2025 года обнаружили 282 поддельные банкноты и монеты общей стоимостью свыше 950 тыс. руб., среди которых 16 иностранных купюр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивок сократилось на 41 единицу, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чаще всего мошенники подделывали купюры номиналом 5 тыс. руб. образца 1997 года — таких обнаружили 170 штук. Поддельных банкнот номиналом 1 тыс. руб. выявили 78, 2 тыс. руб. — 11, а 500 руб. — три. Также была найдена одна фальшивая монета достоинством 10 руб.

Помимо российской валюты, на территории региона изъяли поддельные деньги других стран: 15 купюр долларов США и одну банкноту евро. Все фальшивки исключили из денежного оборота.

«Для надежности нужно проверить не менее трех защитных элементов и при этом разными способами. Важно помнить, что сомнительной купюрой ни в коем случае нельзя расплачиваться. Лучше отнести ее в банк на экспертизу, это бесплатно», — рассказывает заместитель начальника Южного ГУ Банка России Владимир Лютов.

Алина Зорина