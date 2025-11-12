В Северной Осетии у крупных должников отключают газоснабжение

В Республике Северная Осетия-Алания газовая служба продолжает борьбу с неплательщиками. Абонентов с большой задолженностью начали отключать от газоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Долг свыше 300 тыс. руб. имеется сейчас у более 600 жителей республики. В соответствии с законодательством, неплательщиков за 20 дней уведомили о предстоящем прекращении подачи газа.

Для возобновления подачи газа им потребуется полностью погасить всю сумму долга и оплатить стоимость работ по отключению и повторному подключению.

Мария Хоперская