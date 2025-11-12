Двое саратовцев пойдут под суд за полученные пассажиром мотопараплана травмы

В Саратовской области суд рассмотрит в отношении двух местных жителей в возрасте 43 и 66 лет уголовное дело об оказании услуг по управлению мотопарапланом, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2023 году в Воскресенском районе фигуранты за деньги организовывали полеты на мотопараплане для жителей региона. 24 сентября того же года один из них с одобрения другого поднялся в воздух с поля на моторном параплане, на борту которого находился 41-летний пассажир. Когда летательный аппарат взлетал, оборвались стропы, в результате чего он упал. Пассажир получил телесные повреждения средней тяжести.

Базарно-Карабулакский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов