Высота фонтана воды в Новороссийске достигла 6 метров
В Новороссийске продолжает бить фонтан холодной воды на улице Пограничной. По словам директора МУП Водоканал Дмитрия Волги, высота столба достигла порядка шести м.
Фото: Управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска
В Восточном районе Новороссийска произошел масштабный порыв сетей Троицкого группового водопровода. Руководитель местного Водоканала Дмитрий Волга заявил, что высота фонтана воды, бьющего из трубы, составила около шести м. В настоящее время его удалось снизить до трех м.
Ориентировочный срок работ установили до 20:00, но по обновленной информации аварийные мероприятия будут проводиться до 00:00.
На улице Пограничной ограничено движение транспорта. Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты.