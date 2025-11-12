Высота фонтана воды в Новороссийске достигла 6 метров

В Новороссийске продолжает бить фонтан холодной воды на улице Пограничной. По словам директора МУП Водоканал Дмитрия Волги, высота столба достигла порядка шести м.

Фото: Управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска Фото: Управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска

В Восточном районе Новороссийска произошел масштабный порыв сетей Троицкого группового водопровода. Руководитель местного Водоканала Дмитрий Волга заявил, что высота фонтана воды, бьющего из трубы, составила около шести м. В настоящее время его удалось снизить до трех м.

Ориентировочный срок работ установили до 20:00, но по обновленной информации аварийные мероприятия будут проводиться до 00:00.

На улице Пограничной ограничено движение транспорта. Водителей призывают выбирать альтернативные маршруты.

София Моисеенко