Из-за аварии на водопроводе в Новороссийске перекрыли дорогу

Движение транспорта на улице Пограничной в Восточном районе ограничили в связи с порывом сетей ТГВ. Об этом сообщили в городском управлении транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска Фото: Управление транспорта и дорожного хозяйства Новороссийска

Утром 12 ноября на водопроводе первой очереди ТГВ произошла масштабная авария, из-за которой в городе приостановили подачу воды. По данным управления транспорта, в связи с аварийно-восстановительными работами движение на улице Пограничной временно перекрыто.

В управлении подчеркнули, что проезд по улицам Судостальская и Сакко и Ванцетти в настоящее время затруднен.

София Моисеенко