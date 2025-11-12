Подачу воды на Новороссийск снизили до 3 тысяч кубометров в час

Из-за масштабной аварии на сетях ТГВ подачу воды сократили с 4,6 тыс. куб. м до 3 тыс. куб. м в час, о чем сообщили в пресс-службе «Водоканала» Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Порыв на Троицком групповом водопроводе в районе улицы Пограничная был зафиксирован в 09:05, согласно сведениям ресурсоснабжающей организации. В Восточном районе забил фонтан холодной воды, и сейчас аварийно-диспетчерские службы проводят необходимые ремонтные работы.

Подача воды на Новороссийск временно приостановлена. В «Водоканале» подчеркнули, что работы будут проводиться ориентировочно до 20:00.

Участок водовода, на котором не в первый раз происходят крупные утечки, подлежит замене. Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», проектирование водовода запланировано на 2026 год в рамках комплексного развития территории. Предполагается, что участок сетей заменит застройщик Семья в 2027 году.

София Моисеенко