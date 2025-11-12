ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область восемью дронами; есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ ударили по пяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум восьми беспилотников и семи боеприпасов. Никто не пострадал, однако были повреждены 13 частных домов и четыре транспортных средства. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Самые серьезные разрушения установлены в Белгороде. В облцентре повреждены 12 частных домов, четыре транспортных средства, шесть хозпостроек, гараж и линия электропередачи. За сутки над городом сбили один дрон.

В селе Муром Шебекинского округа из-за удара беспилотника был разрушен частный дом.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области один человек погиб и трое были ранены. Также был зафиксирован ряд разрушений в жилом секторе. По региону выпустили как минимум 28 БПЛА и пять боеприпасов.

Алина Морозова