В Кисловодске десятки адресов остались без горячей воды из-за падения давления

В Кисловодске прекратили подачу горячей воды в несколько десятков жилых домов, детских и медицинских учреждений из-за снижения давления в системе водоснабжения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города-курорта Евгений Моисеев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Без горячего водоснабжения остались дома по переулку Зеркальному, улицам Набережной, проспекту Победы, Азербайджанской, Ленинградской, Марцинкевича, Грозненской, М. Расковой, У. Алиева, Пионерской, Хасановской, Полтавской и Украинской улицам, а также переулку Хасановскому. Отключение также затронуло детский сад №23, школу №19, психоневрологический диспансер и детский санаторий «Семицветик».

О сроках восстановления водоснабжения не сообщается.

Константин Соловьев