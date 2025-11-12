В 2029 году на Ставрополья организуют выпуск радиофармпрепаратов
К 2029 году на базе Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера планируют запустить выпуск радиофармпрепаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Организация позитронно-эмиссионной томографии предполагает не только ПЭТ-сканер, но и возможность производить радиофармпрепараты. В настоящее время их закупают.
На 2026 год в регионе также запланирована закупка высокотехнологичного оборудования. Речь об ОФЭКТ/КТ для диагностики заболеваний с использованием радиоактивных изотопов.