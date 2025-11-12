На Дону строительство частных домов снизилось на 20% в 2025 году

Ввод частных домов в Ростовской области в первом полугодии 2025 года сократился на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 864,1 тыс. кв. м против 1,1 млн кв. м годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Госстройнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, помимо Ростовской области, темпы индивидуального жилищного строительства снизились в Краснодарском крае на 4% и Калмыкии на 5%. Максимальный прирост зафиксирован в Волгоградской области — 37% и Астраханской области — 34%.

«В 2025 году на юге России продолжился рост цен на стройматериалы и готовое жилье. По оценке экспертов рынка, в совокупности со сложностями при реализации программы семейной ипотеки такая ситуация может привести в текущем году к снижению спроса на ИЖС на 15-20%»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Валентина Любашенко