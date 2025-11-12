Петербуржца задержали за пропаганду терроризма в интернете

В среду, 13 ноября, в Санкт-Петербурге задержали местного жителя 1973 года рождения, подозреваемого в пропаганде терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, мужчина размещал в интернете материалы, оправдывающие деятельность запрещенных в РФ террористических организаций «Русский добровольческий корпус» и «Легион “Свобода России“». Также он публиковал инструкции по вступлению в эти формирования и призывал граждан к оказанию им содействия.

Артемий Чулков