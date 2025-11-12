В Оренбуржье на 80% выполнен капремонт многоквартирных домов

В Оренбургской области завершено более 80% плана капитального ремонта многоквартирных домов на 2025 год. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По плану необходимо провести 578 видов работ в 472 домах. За десять месяцев специалисты минстроя и фонда модернизации ЖКХ приняли работы в 323 домах. В 134 домах обновили кровли, в 61 — фасады, в 90 — инженерные сети. В том числе ремонт прошел в объекте культурного наследия — дом на ул. Левашова, 3 в Оренбурге. Здание, построенное более 110 лет назад, было усадьбой купца Девишева. При ремонте учли детали исторической кладки и остекления.

На улицах Всесоюзной и Волгоградской обновили фасады пяти домов. В селе Хабарном Новотроицка заменили кровли в 11 домах. Также продолжается замена лифтов: в 2025 году планируется установить 302 новых подъемника в 99 многоэтажках. К началу ноября подключили 262 лифта в 80 домах. Улучшения затронули жилищные условия 49,2 тыс. оренбуржцев.

Руфия Кутляева