В Новороссийске отменили вечернюю подачу воды из-за утечки

Крупная утечка произошла на сетях Троицкого группового водопровода в Восточном районе Новороссийска. МУП «Водоканал» уведомил об отключении водоснабжения в связи с аварийно-восстановительными работами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Порыв зафиксирован на водоводе первой очереди ТГВ на улице Пограничная. Подача воды на Новороссийск была организована с 06:00 до 09:00, в настоящее время проводится ремонт поврежденного участка.

Аварийные работы будут проводиться ориентировочно до 20:00. Как сообщили в «Водоканале», по окончании ремонтных мероприятий водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

На период отключения ресурсоснабжающая организация будет производить подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко