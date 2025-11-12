В Новороссийске отменили вечернюю подачу воды из-за утечки
Крупная утечка произошла на сетях Троицкого группового водопровода в Восточном районе Новороссийска. МУП «Водоканал» уведомил об отключении водоснабжения в связи с аварийно-восстановительными работами.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Порыв зафиксирован на водоводе первой очереди ТГВ на улице Пограничная. Подача воды на Новороссийск была организована с 06:00 до 09:00, в настоящее время проводится ремонт поврежденного участка.
Аварийные работы будут проводиться ориентировочно до 20:00. Как сообщили в «Водоканале», по окончании ремонтных мероприятий водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется.
На период отключения ресурсоснабжающая организация будет производить подвоз воды автоцистернами по заявкам.