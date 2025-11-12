Моор назвал сотрудничество регионов эффективнее конкуренции

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о важности межрегиональной кооперации для развития российской экономики в ходе Губернаторских чтений, посвященных этой теме. Как сообщили в правительстве региона, он считает, что сотрудничество регионов эффективнее конкуренции.

Фото: Правительство Тюменской области

Александр Моор подчеркнул, что у Тюменской области многолетний и богатый опыт сотрудничества с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами (ХМАО-Югра и ЯНАО), но необходимо расширять связи с другими регионами. «Отвечая на вопрос — "конкуренция или кооперация?" — мы выбираем второе. Потому что кооперация позволяет регионам и бизнесу, а значит, и стране в целом максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы, которыми мы обладаем — квалифицированные кадры, деньги и, самое главное, время»,— объяснил губернатор.

Среди примеров эффективности межрегиональной кооперации — создание межрегионального Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) для объединения потенциала Тюменской области, Югры и Ямала. Кроме того, тюменский Нефтегазовый кластер сегодня объединяет компании из 26 регионов.

С докладом «Научно-технологическое развитие и формирование межрегиональных партнерств» на мероприятии выступил заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов. По его словам, партнерства между регионами могут превратить неравенства в возможность для развития, в том числе увеличить доходы региональных бюджетов. Для России в целом это означает сокращение межрегиональных различий и расширение возможностей пространственного развития.

Ирина Пичурина