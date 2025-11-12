Жители проблемного дома в Новороссийске встретились с мэром и СК

Глава Новороссийска Андрей Кравченко совместно с руководителем местного СК Максимом Переверзевым провели встречу с жителями дома на Дзержинского, 162. Об этом мэр города рассказал в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Собственники жилья в доме на Дзержинского, 162 сообщили о неудовлетворительном состоянии общедомового имущества и сообщили о бездействии управляющей компании. Как сообщил Андрей Кравченко в своем Telegram-канале, по обращениям жителей УГХ провело контрольные мероприятия в отношении управляющей организации и выдали предписания руководителю УК.

Управляющая компания, обслуживающая дом, обязана устранить нарушения согласно предписаниям УГХ. Сроки выполнения работ в настоящее время не уточняются.

«Сложившаяся ситуация вокруг дома непростая, ее решение однозначно требует комплексного подхода и межведомственного взаимодействия»,– отметил мэр Новороссийска.

В конце октября в Управлении городского хозяйства сообщили, что УК «Пилот», под управлением которой находится дом на улице Дзержинского, 162, не устранила трещины в перекрытии и не провела ремонт окон и мест общего пользования. Данные работы было необходимо произвести в рамках первого предписания. Генерального директора ООО «Пилот» оштрафовали, также УГХ подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края о принуждении к исполнению предписания. Следующее судебное заседание должно состояться 25 ноября.

Прокуратура Новороссийска проверила ситуацию с аварийным состоянием дома и выявила нарушения в деятельности администрации. Правоохранители установили, что на момент проверки муниципалитет не принимал меры для контроля УК.

София Моисеенко