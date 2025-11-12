В Ростове-на-Дону 74% жителей могли бы перейти на работу к конкуренту компании

Большинство работающих жителей Ростова-на-Дону — 74% — не исключает вероятность ухода к конкурентам из-за более выгодных условий. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное пресс-службой портала SuperJob.

По данным экспертов, 4% респондентов настолько недовольны своим местом работы, что готовы сменить работодателя на любых условиях. Категорически отвергают возможность перехода к конкурентам лишь 7% опрошенных. Большую готовность к смене работодателя на хороших условиях проявляют мужчины, в то же время женщины почти в два раза чаще затруднялись с ответом. Доля потенциально готовых к переходу остается стабильно высокой среди горожан всех возрастов, однако среди сотрудников старше 45 лет показатель выше.

На готовность к смене места работы в большинстве случаев влияет уровень образования: 77% респондентов с высшим образованием готовы уйти к конкуренту на хороших условиях против 65% среди обладателей среднего профессионального образования. При этом чем выше ежемесячный доход, тем больше людей готовы рассмотреть привлекательное предложение.

Для 95% опрошенных, открытых для предложений конкурентов, главным условием перехода является повышение заработной платы. Второй по значимости мотиватор — карьерный рост, важный для каждого второго респондента. На третьем месте оказался удобный график работы (48%). Еще 44% респондентов назвали главным фактором ухода к конкуренту пакет льгот и компенсаций, по 40% — возможность обучения за счет работодателя и расположение офиса рядом с домом. Интересные задачи важны для 36% опрошенных, дистанционная или гибридная занятость — для 30%. Внедрение в работу современных технологий привлекают 23% респондентов, а снижение рабочей нагрузки — 20%.

Возрастные предпочтения также различаются. Сотрудники до 35 лет чаще указывают на важность гибкого графика, дополнительных льгот, сниженной нагрузки и дистанционной занятости. Для работников 35-45 лет приоритетнее карьерное продвижение. Жители столицы региона старше 45 лет особое внимание уделяют месторасположению работы. Респонденты с высшим образованием чаще отмечают важность карьерного роста и наличия интересных задач. Для обладателей среднего профессионального образования критичнее удобный график.

С ростом дохода значительно возрастает важность должностного роста, интересных задач и высокого уровня автоматизации. Сотрудники с заработком до 80 тыс. руб. больше ценят гибкий график, бесплатное обучение и снижение нагрузки.

Константин Соловьев