В конкурсе Президентского фонда культурных инициатив победили 72 проекта из УрФО

Координационный комитет по итогам 15 грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив решил поддержать 72 проекта из регионов Уральского федерального округа (УрФО), сообщили в уральском полпредстве.

Гранты получат 15 проектов из Тюменской области, 14 — из Свердловской, 11 — из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и еще один — в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). При этом рекордсменом по количеству поддержанных проектов на Урале стала Челябинская область — всего 25 инициатив, также гранты на шесть проектов выделят Курганской области.

Всего грантовую поддержку получат 810 проектов из 86 регионов на общую сумму 4,796 млрд руб. По количеству поддержанных проектов рейтинг регионов в этом конкурсе возглавляют Москва, Нижегородская область и Санкт-Петербург.

Напомним, в Екатеринбурге в этом году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив открылась выставка, посвященная 125-летию со дня рождения архитектора Иосифа Грушенко в рамках серии «Архитекторы Свердловска-Екатеринбурга». Кроме того, фонд выделил 31 млн руб. на проведение фестиваля Ural Music Night.

Ирина Пичурина