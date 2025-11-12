В Ростове 14-летний квадроциклист и его пассажир пострадали в ДТП
В Ростове-на-Дону столкнулись квадроцикл и легковой автомобиль, пострадали два человека. Авария случилась днем на улице Рахманинова, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Предварительно, 14-летний водитель квадроцикла не уступил дорогу автомобилю «Тойота Королла» под управлением 69-летнего водителя.
В результате случившегося пострадали водитель квадроцикла и его пассажир. Их госпитализировали.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.