Жительницу Севастополя приговорили к 5,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Севастопольский суд приговорил 38-летнюю местную жительницу к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за публикацию в мессенджере ложных сведений о действиях российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в июле 2024 года женщина опубликовала в открытом канале популярного мессенджера материалы с заведомо недостоверной информацией о деятельности Вооруженных Сил России. Преступление выявили и пресекли сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД Севастополя.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей по ходатайству следователей. Жительницу Севастополя признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Помимо основного наказания в виде 5 лет 6 месяцев 15 дней заключения в исправительной колонии общего режима, суд лишил осужденную права на два года заниматься деятельностью по публичному размещению обращений и других материалов в интернете.

Алина Зорина