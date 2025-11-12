В аэропорту Владикавказа отменили ограничения на полеты

В аэропорту Владикавказа сняли введенные ограничения на полеты. Об этом утром 12 ноября сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в ночь на 12 ноября. Они затронули также аэропорты в Калуге и Грозном.

В период действия ограничений на запасной аэродром перенаправили один самолет, выполнявший рейс в Грозный и во Владикавказ.

Мария Хоперская