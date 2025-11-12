Семь свердловских компаний признали лучшими работодателями 2025 года

В число 205 лучших работодателей России по итогам 2025 года вошли семь компаний из Свердловской области, следует из рейтинга Forbes.

Эксперты оценивали компании на соответствие стандартам ESG: по влиянию на экологию, по отношению к сотрудникам и обществу и уровню корпоративного управления. В зависимости от набранных баллов участники рейтинга попалив одну из четырех групп — «платина», «золото», «серебро» и «бронза». Уральские компании попали в следующие категории:

«Платина»: «Арнест ЮниРусь» — владелец производства косметики в Екатеринбурге на базе бывшей фабрики «Калина»;

«Золото»: металлургические компании «ВСМПО-Ависма» и Evraz, IT-компания «СКБ Контур», банк «Точка»;

«Серебро»:IT-компания Naumen;

«Бронза»: бренд одежды 12storeez.

Ирина Пичурина