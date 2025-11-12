В Черноземье 13 ноября будет облачно и дождливо, от +5°C до +9°C

В четверг, 13 ноября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная и дождливая погода. Температура будет варьироваться от +5°C до +9°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток ожидается облачная погода без осадков. Ночью температура составит до +5°C. Днем — до +7°C.

В Воронеже ночью прогнозируются облачность и дождь, а температура составит до +8°C. Днем будет облачно с прояснениями и дождливо, до +9°C.

В Курске в течение суток будет облачно без осадков. Ночью температура составит до +5°C. Днем — до +6°C.

В Липецке в течение суток синоптики обещают облачность и дождь. Ночью — до +7°C. Днем — до +8°C.

В Орле ночью прогнозируется облачная и дождливая погода, температура составит до +5°C. Днем будет облачно без осадков, до +7°C.

В Тамбове ночью ожидаются облачность с прояснениями и небольшой дождь, температура опустится до +7°C. Днем синоптики обещают облачную погоду без осадков, до +9°C.

Егор Якимов