Главные новости за 11 ноября. Новороссийск

На два этапа реконструкции трассы А-290 «Новороссийск — Керчь» выделили 3,8 млрд руб.

Глава Новороссийска доложил о ходе восстановления жилых домов после атаки БПЛА.

В Новороссийске в 2026 году появится новый туристический маршрут от Федотовки до Широкой Балки.

14-метровый памятник героям СВО могут установить в Новороссийске: решение будет приниматься при участии жителей.

Пациентка с онкологией из Новороссийска не получала льготные лекарства, ее права восстановили при содействии прокуратуры.

С начала года в Новороссийске произошло свыше 3,5 тыс. преступлений, статистика снизилась на 3% по сравнению с 2024 годом.

Отельерам Анапы и Темрюкского района могут продлить отсрочку по уплате налогов.