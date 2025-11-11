Отельерам Анапы могут продлить отсрочку по уплате налогов

Отельерам Анапы и Темрюкского района могут продлить преференции до следующего года. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор региона провел встречу с руководителем налоговой службы Краснодарского края Алексеем Семеновым. На совещании обсудили возможность продления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для представителей бизнеса курортной отрасли в муниципалитетах, пострадавших после разлива нефти в Керченском проливе.

«В этом году особенно сложно пришлось отельерам в Анапе и Темрюкском районе. По нашей инициативе Правительство России предоставило им отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Сейчас мы ходатайствуем о продлении этих преференций до следующего года»,– заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани отметил, что за счет налогов в 2024 году в бюджет региона поступило более 520 млрд руб. На эти денежные средства производится строительство социальных объектов, коммунальной и дорожной инфраструктуры.

София Моисеенко