В Новороссийске могут установить 14-метровый памятник героям СВО

Творческая группа из Краснодара предложила макет памятника героям СВО высотой 14 метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Власти Новороссийска планируют увековечить память героев СВО в сквере имени Рыбнева. В настоящее время, по данным мэрии, ведется обсуждение деталей трех макетов, представленных различными творческими организациями. Окончательный выбор будут принимать с учетом мнения жителей.

Группа из Краснодара предложила выполнить памятник в виде 14-метровой колонны, в основании которой расположится группа бойцов из разных войск. Колонну могут увенчать бронзовой и гранитной скульптурой Архангела Михаила, изобразив его с крестом и мечом в руках. Со всех сторон памятника инициировали размещение памятных надписей, например, строк из стихотворений военных поэтов и участников СВО.

«После внесения поправок и доработки деталей, все три макета будут выставлены на открытое голосование. Оно пройдет в двух форматах - онлайн и очно. Макеты будут представлены на обозрение в Городском дворце культуры»,– пояснила замглавы по социальной сфере Наталья Майорова.

На изготовление памятника уйдет не менее полугода. В рамках установки постамента планируется провести благоустройство всего сквера Рыбнева в центре Новороссийска.

София Моисеенко