Новороссийцы ответят в суде за организацию занятия проституцией

Трое жителей Новороссийска предстанут перед судом за незаконную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 32-летний новороссиец и его подельники, 37-летняя женщина и 25-летний мужчина, организовали занятия проституцией на территории города-героя. Они подбирали девушек для последующего оказания услуг сексуального характера.

Жители города осуществляли поиск клиентов и забирали себе деньги, вырученные незаконным способом. Известно, что сообщники также организовывали девушкам размещение и жилье.

Уголовное дело в отношении троих новороссийцев направлено в суд. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

София Моисеенко