Новороссийцы ответят в суде за организацию занятия проституцией
Трое жителей Новороссийска предстанут перед судом за незаконную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что 32-летний новороссиец и его подельники, 37-летняя женщина и 25-летний мужчина, организовали занятия проституцией на территории города-героя. Они подбирали девушек для последующего оказания услуг сексуального характера.
Жители города осуществляли поиск клиентов и забирали себе деньги, вырученные незаконным способом. Известно, что сообщники также организовывали девушкам размещение и жилье.
Уголовное дело в отношении троих новороссийцев направлено в суд. Им грозит до пяти лет лишения свободы.