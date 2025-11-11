В Новороссийске восстанавливают дома после атаки БПЛА

Семь жилых домов в Новороссийске ремонтируют после атаки беспилотников, произошедшей 24 сентября. Мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале рассказал о ходе работ и установленных сроках их завершения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

В доме на улице Шевченко, 55 почти завершили ремонт кровли, специалисты также заменили поврежденные окна и балконы. Следующим этапом, как сообщил глава Новороссийска, станет ремонт квартир. На Шевченко, 24 до конца ноября планируется установить стеклопакеты, в этот же срок в доме на улице Энгельса, 98 должны отремонтировать две последние квартиры. Сейчас по этому адресу производится замена окон.

Новые стеклопакеты установили в МКД на Энгельса, 95. Оконные блоки меняют в пострадавших от БПЛА жилых домах на улице Исаева. Восстановительные работы на Энгельса, 84 завершены в полном объеме, подчеркнул Андрей Кравченко.

Согласно актуальным данным, финансовую и материальную помощь после атаки беспилотников получили 367 жителей города.

«Работа в этом направлении продолжается»,– подытожил мэр Новороссийска. .

София Моисеенко