Крым получил 68 млрд рублей по федеральной целевой программе

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, в ходе которой обсудил реализацию федеральной целевой программы и национальных проектов на полуострове. Как сообщили в Кремле, глава региона доложил о положительной динамике социально-экономического развития, несмотря на сохраняющееся внешнее давление.

По словам Сергея Аксенова, налоговые и неналоговые поступления в бюджет Крыма продолжают расти, а ключевыми драйверами развития остаются федеральная целевая программа и национальные проекты. В их рамках в республике ведется строительство и реконструкция порядка двухсот объектов социальной инфраструктуры, включая учреждения здравоохранения, образования и ЖКХ.

Отдельное внимание уделяется вопросам экологии — в регионе планируется строительство трех экотехнопарков мощностью 860 тыс. т в год. Финансирование полностью осуществляется из федерального бюджета, первый объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

На текущий год по федеральной целевой программе Крым получил 68 млрд руб., на которые реализуется 36 проектов, включая строительство школ в Евпатории, Феодосии и Симферопольском районе, а также четырех детских садов и берегоукрепительных сооружений.

Господин Аксенов также сообщил о рекордных результатах курортного сезона — полуостров с начала года посетили 6 млн туристов, что на 16% превышает показатели 2024 года. Доходы бюджета от туристической отрасли выросли более чем на 2 млрд руб.

Глава региона отметил, что рост экономики способствует развитию малого и среднего бизнеса. В настоящее время в Крыму зарегистрировано 284 тыс. субъектов МСП против 82 тыс. в 2016 году. По его словам, значительную роль в этом играет режим свободной экономической зоны, обеспечивший приток инвестиций свыше 280 млрд руб.

Президент положительно оценил представленный доклад и выразил уверенность в дальнейшем устойчивом развитии региона. Стороны договорились обсудить ряд текущих вопросов в рабочем порядке.

Вячеслав Рыжков