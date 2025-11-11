Выдача POS-кредитов на Кубани за год упала на 60%

В Краснодарском крае зафиксировано резкое снижение объемов POS-кредитования. По данным Объединенного кредитного бюро, которые приводит Бизнес ФМ Краснодар, за девять месяцев 2025 года жители региона оформили таких займов на 4,8 млрд руб. против 12,4 млрд руб. годом ранее. Падение составило порядка 60%.

Количество выданных кредитов также сократилось — с 192 тыс. до 74 тыс. Средний чек при этом остался на уровне 64 тыс. руб., однако срок кредитования уменьшился почти вдвое — с 23,5 до 13,8 месяца.

По оценке аналитиков, сокращение объемов POS-кредитов связано с ужесточением условий выдачи и снижением потребительской активности на фоне роста долговой нагрузки населения.

Вячеслав Рыжков