На реконструкцию трассы «Новороссийск – Керчь» выделили 3,8 млрд рублей

На разработку проектной документации и завершение строительства автодороги А-290 из федерального бюджета выделили дополнительное финансирование. Об этом свидетельствуют карточки, размещенные в единой информационной системе «Закупки».

1 ноября в ЕИС «Закупки» опубликовали два тендера на общую сумму более 3,8 млрд руб. на завершение работ по строительству трассы «Новороссийск – Керчь». В рамках первого тендера Упрдор «Черноморье» выделяет 1,2 млрд руб. для реконструкции участка км 73 – км 100, по второму тендеру работы за 2,5 млрд руб. будут выполняться на отрезке автодороги от км 52 до км 73.

Проектная документация участка км 52 – км 73 обойдется в 114,4 млн руб., строительство оценили в 2,4 млрд. На проект реконструкции дороги от 73 км до 100 км дороги выделили 98,4 млн руб., на производство работ пойдут 1,1 млрд руб.

Работы на обоих участках будут выполняться параллельно, они должны завершиться в срок до 28 декабря 2028 года.

София Моисеенко