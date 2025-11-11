Адвокат из Ростова обвиняется в краже 590 тысяч рублей клиента-банкрота

В Ростове-на-Дону задержали адвоката Адвокатской палаты Ростовской области по подозрению в присвоении денег клиента. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, адвокат работал финансовым управляющим гражданина, признанного банкротом. Используя служебные полномочия, он снял с банковского счета должника более 590 тыс. руб.

Потерпевшему экс-адвокат объяснил, что наличные деньги планирует потратить на завершение процедуры реализации имущества. Однако средства он присвоил и распорядился ими по собственному усмотрению.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемый составил отчет о результатах реализации имущества банкрота, в котором не указал информацию о снятии денег со счета.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. На допросе адвокат признал вину. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства преступления.

Адвокату грозит обвинение по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение).

Валентина Любашенко