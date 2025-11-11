Пациентке с онкологией не выдавали льготные лекарства в Новороссийске

Прокуратура восстановила права жительницы Новороссийска, являющейся инвалидом второй группы. По данным пресс-службы ведомства, женщина не получала льготные лекарственные препараты по рецепту врача.

По данным прокуратуры Краснодарского края, 52-летняя жительница Новороссийска, страдающая онкологическим заболеванием, была вынуждена приобретать таблетки за собственные деньги в связи с тем, что лекарственную терапию не выдавали в медицинском учреждении. Прокуратура региона совместно со специалистами Росздравнадзора провела проверку по обращению пациентки и установила нарушение прав на получение терапии.

Прокуратура предъявила краевому минздраву иск о взыскании расходов. Суд удовлетворил требования, в результате чего женщине вернули денежные средства, потраченные на льготные препараты. В настоящее время пациентка со второй группой инвалидности обеспечена необходимой терапией после представления от прокуратуры в адрес главного врача одной из больниц города.

София Моисеенко