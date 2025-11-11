Футболисты сборной России возложили цветы к монументу жертвам блокады Ленинграда

Накануне товарищеского матча с Перу, который пройдет в Санкт-Петербурге, сборная России по футболу посетила Пискаревское мемориальное кладбище. Спортсмены возложили цветы к монументу «Мать-Родина», посвященному памяти жертв блокады и защитников Ленинграда, сообщили в Telegram-канале команды.

«Первым делом сегодня мы поехали на мемориал для того, чтобы почтить память воинов и мирных жителей, которые отдали свои жизни в битвах под Ленинградом. Очень важно помнить, чтить память, не забывать то, что сделали наши предки»,— заявил в личном канале в мессенджере вратарь сборной России Матвей Сафонов.

Товарищеский матч с Перу состоится 12 ноября на «Газпром Арене». После этого сборная отправится в Сочи, где 15 ноября сыграет с командой Чили.

Артемий Чулков