В Азовском районе посевы ячменя обработали запрещенным пестицидом

В Азовском районе Ростовской области посевы озимого и ярового ячменя обработали запрещенным пестицидом. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пестицид, которым вели обработку, нельзя применять на некоторых посевах. Это было установлено требованиями к использованию пестицидов в действующем каталоге агрохимикатов.

Юридическому лицу уже направили предостережение с рекомендацией строго соблюдать все установленные правила.

Мария Хоперская

