В Азовском районе посевы ячменя обработали запрещенным пестицидом
В Азовском районе Ростовской области посевы озимого и ярового ячменя обработали запрещенным пестицидом. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Пестицид, которым вели обработку, нельзя применять на некоторых посевах. Это было установлено требованиями к использованию пестицидов в действующем каталоге агрохимикатов.
Юридическому лицу уже направили предостережение с рекомендацией строго соблюдать все установленные правила.