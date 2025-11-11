В Азовском районе посевы ячменя обработали запрещенным пестицидом

В Азовском районе Ростовской области посевы озимого и ярового ячменя обработали запрещенным пестицидом. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Пестицид, которым вели обработку, нельзя применять на некоторых посевах. Это было установлено требованиями к использованию пестицидов в действующем каталоге агрохимикатов.

Юридическому лицу уже направили предостережение с рекомендацией строго соблюдать все установленные правила.

Мария Хоперская