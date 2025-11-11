Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вандалы испортили недавно отреставрированный Доходный дом П. Т. Бадаева

Памятник архитектуры регионального наследия «Доходный дом П. Т. Бадаева» испортили вандалы. Злоумышленники оставили на стене здания надпись, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Фото: Пресс-служба ГАТИ

Фото: Пресс-служба ГАТИ

Инспекторы обнаружили ее на доме № 1 по улице Восстания. Вандалы оставили надпись при помощи черной краски. Их личности установили благодаря записи с камеры «Безопасного города».

Материалы передали в полицию для поиска вандалов. В ГАТИ напомнили, что за повреждение исторических зданий может грозить максимальное наказание от трех до пяти лет тюрьмы или штраф до 3-5 млн рублей.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все