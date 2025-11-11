Вандалы испортили недавно отреставрированный Доходный дом П. Т. Бадаева

Памятник архитектуры регионального наследия «Доходный дом П. Т. Бадаева» испортили вандалы. Злоумышленники оставили на стене здания надпись, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Инспекторы обнаружили ее на доме № 1 по улице Восстания. Вандалы оставили надпись при помощи черной краски. Их личности установили благодаря записи с камеры «Безопасного города».

Материалы передали в полицию для поиска вандалов. В ГАТИ напомнили, что за повреждение исторических зданий может грозить максимальное наказание от трех до пяти лет тюрьмы или штраф до 3-5 млн рублей.

Татьяна Титаева