Краснодарский крайсуд выселил арендатора столовой из-за долга

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Краснодарского краевого суда о расторжении договора аренды столовой, заключенного год назад с предпринимателем Олегом Кирием.

Согласно материалам дела, 22 октября 2024 года между Краснодарским краевым судом и индивидуальным предпринимателем Олегом Кирием было заключено соглашение об аренде федерального недвижимого имущества. Арендатор получил во временное пользование нежилые помещения общей площадью 906,5 кв. м по адресу: улица Красная, 10 в Краснодаре. Объект предназначался для организации общественного питания с приготовлением и реализацией горячих комплексных блюд.

Договор действовал с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2026 года. Ежемесячная арендная плата составляла 310 тыс. руб. с НДС. Согласно условиям соглашения, арендатор обязан вносить платеж до 15 числа каждого месяца.

По данным суда, предприниматель систематически нарушал сроки внесения арендной платы, что привело к начислению пеней в размере 334,1 тыс. руб. Кроме того, Олег Кирий не оплачивал коммунальные услуги, задолженность за период с ноября 2024 года по июнь 2025 года достигла 361 тыс. руб. Дополнительно у арендатора образовались долги за техническое обслуживание систем отопления, вентиляции, пожарной безопасности, охранной сигнализации и других инженерных систем на общую сумму 205 тыс. руб.

Общая задолженность предпринимателя превысила 900 тыс. руб.

Арбитражный суд признал нарушения существенными и принял решение о расторжении договора аренды в судебном порядке. Предприниматель Олег Кирий подал на решение апелляционную жалобу.

Лия Пацан