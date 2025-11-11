В Новороссийске откроют 13 детских садов до 2036 года

К 2036 году в Новороссийске появятся более 3,7 тыс. мест в детских садах. Об этом сообщила начальник управления образования Елена Середа на аппаратном совещании 11 ноября.

По данным на 1 ноября в детских садах Новороссийска содержатся 15,3 тыс. детей, а очередь составляет около 4,6 тыс. несовершеннолетних. Реальная потребность в дополнительных местах для детей от полутора до трех лет в дошкольных учреждениях города достигла 3,2 тыс. мест, по словам начальника управления образования Елены Середы.

В рамках строительства новых жилых домов по программе комплексного развития территорий в Новороссийске планируется открыть 13 детских садов до 2036 года. После строительства и открытия этих учреждений в городе появятся дополнительные места для 3,7 тыс. детей.

Елена Середа отметила, что по укомплектованности дошкольных учреждений проблемным районом считается Приморский, где в очереди с двух лет находятся 468 детей. Для решения данного вопроса планируется строительство двух детских садов на 240 мест на ул. Солнечной и ул. Красина.

В Гайдуке дети получают места в садиках только с трех лет, та же ситуация наблюдается в станице Раевской. 22 ребенка из Раевской были направлены в сад в соседнюю станицу Натухаевскую. В целях увеличения количества мест на 120 единиц специалисты проектируют дошкольное учреждение на улице Сосновой в Раевской.

София Моисеенко