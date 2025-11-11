С 2026 года в Ростовской области упростят поступление в колледжи

С 2026 года в Ростовской области планируют внести изменения в систему поступления в колледжи. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Теперь девятиклассникам нужно будет сдавать только русский язык и математику, что снизит нагрузку и ускорит процесс зачисления. Проект будут тестировать в 45 колледжей области, где откроют подготовку по 160 востребованным профессиям.

Вместе с тем, ученикам, которые решили пойти в старшие классы, условия поступления менять не будут. Им предстоит пройти все четыре обязательных экзамена ОГЭ.

Мария Хоперская