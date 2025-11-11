АПК южных регионов испытывает дефицит машинистов и агрономов

Машинисты, технологи и агрономы стали самыми востребованными профессиями в агропромышленном комплексе Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев в 2025 году. Об этом пишет «РБК Ростов».

По данным регионального представителя «Авито Работы» в ЮФО Дмитрия Телегина, на юге России по итогам января—августа 2025 года больше всего отраслевых вакансий было размещено для работников растениеводства. Требуются овощеводы, сборщики урожая, садовники, а также сельхозрабочие и специалисты по уходу за животными — скотники и дояры.

Основными причинами проигрыша аграрного сектора в борьбе за молодые кадры эксперты называют стереотипы о сельхозкомпаниях и недостаточное развитие бренда работодателя. «Автоматизация процессов: от внедрения КЭДО и цифровой адаптации до индивидуальных планов развития и геймификации. Это повышает вовлеченность с первого дня»,— пояснила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

Статистика показывает, что среднее время работы молодежи 18–24 лет составляет пять месяцев, поэтому качественная адаптация становится ключевым фактором удержания сотрудников.

Для решения проблем подбора квалифицированных кадров предприятия АПК взаимодействуют с вузами и ссузами. Растущую популярность приобретает целевое обучение.

«Мы заявляем потребность в обучении тех или иных специалистов, а после окончания учебного заведения им необходимо отработать три года. В итоге на выходе из учебного заведения получаем готового специалиста, ведь он не только получил образование, но и прошел практику у нас на предприятии, а значит, познакомился с корпоративной культурой, знает свою работу и адаптировался на рабочем месте»,— заявил генеральный директор компании «Агрокомплекс Лабинский» Алексей Скоробогатов. По его словам, на предприятии стажировка оплачиваемая, на время прохождения практики предоставляется жилье.

Эксперты отмечают, что проблема кадрового обеспечения остается актуальной. Отрасль АПК требует постоянного притока новых трудовых ресурсов разного уровня — это кадры массовых профессий, среднего звена руководителей и специалисты, которых готовят высшие учебные заведения.

Алина Зорина