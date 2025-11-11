Ольга Рябченко назначена директором МТС в ХМАО

Директором филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) назначена Ольга Рябченко, сообщили в пресс-службе компании. Ранее она возглавляла региональное подразделение компании в Псковской области. На новой должности госпожа Рябченко сменила Евгения Торгашина, который «планирует продолжить свою карьеру в сфере телекома в другом регионе».

Фото: Пресс-служба МТС Директор филиала МТС в ХМАО Ольга Рябченко

По данным пресс-службы, Ольга Рябченко займется усилением позиции компании на розничном и корпоративном рынках, продвижением экосистемы цифровых сервисов и инновационных продуктов для комфортной жизни и работы на Севере. Особое внимание будет уделено улучшению качества связи в населенных пунктах и на дорогах, а также расширению сотрудничества с госструктурами и ведущими предприятиями ТЭК региона для внедрения технологических бизнес-решений.

«Ханты-Мансийский автономный округ — один из перспективных регионов с точки зрения инвестиционной привлекательности с огромным потенциалом для реализации интеллектуальных бизнес-решений. В округе сосредоточены крупные добывающие и производственные предприятия, и мы готовы развивать проекты, связанные с искусственным интеллектом, видеоаналитикой, интернетом вещей, облачными технологиями, качеством связи. Так, до 2030 года МТС инвестирует в развитие цифровой инфраструктуры ХМАО более 1 млрд руб.»,— сообщил вице-президент по развитию регионов МТС Михаил Граник.

Ольга Рябченко начала профессиональный путь в сфере телекоммуникаций в 2006 году с должности начальника отдела маркетинга в филиале МТС в Магаданской области. В 2008-2018 годах возглавляла подразделения МТС в Магаданской области. С 2019 года руководила филиалом компании в Псковской области.

Анастасия Реутова