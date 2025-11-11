Умерла сурдопереводчик Ирина Абрамова из Ставрополя

В Ставропольском крае умерла сурдопедагог и переводчик жестового языка Ирина Абрамова. Об этом сообщил ГТРК «Ставрополье».

Несколько лет педагог работала на телевидении. Ирина Абрамова переводила новости и информационные программы.

С 1985 года Ирина Абрамова стала сурдопереводчиком городского клуба глухих. Долгое время она преподавала в школе №36 для глухих в Ставрополе. В 2021 году она принимала участие в экскурсиях для людей с ограничениями по слуху по краевому центру и городам Кавминвод.

Мария Хоперская