Ставропольчанка потребовала 600 тыс. рублей за перелом в парке соломенных фигур

В Промышленном районном суде Ставрополя началось рассмотрение гражданского дела по иску горожанки И. к крестьянско-фермерскому хозяйству о защите прав потребителя, сообщает Объединенная пресс-служба судов Ставрополья.

В августе 2025 года ставропольчанка посетила парк соломенных фигур, принадлежащий КФХ, где получила тяжелую травму. Женщина упала с импровизированных соломенных ступеней, сделанных из блоков и удерживавшихся веревками, которые оказались плохо закреплены. В результате пострадавшая обратилась в медучреждение и там получила неутешительный диагноз — закрытый перелом обеих костей правой голени. Ей была выполнена операция, после которой последовала временная утрата трудоспособности более двух месяцев, что зафиксировано медицинским заключением.

Истец связывает полученный травматизм с ненадлежащей организацией безопасности оборудования в парке, что нарушает права потребителя на безопасность услуг, согласно закону РФ «О защите прав потребителей». Гражданка требует компенсацию не только за физический вред и моральный ущерб, но и за недополученную заработную плату за период реабилитации, а также расходы на лечение, которые вместе превышают 600 тыс. руб.

Дело будет рассматриваться в рамках статьи 7 Закона РФ «О защите прав потребителей». При несоблюдении стандартов безопасности и наступлении вреда здоровью потребителя, пострадавший вправе требовать возмещения убытков и морального вреда в судебном порядке. В этом случае ключевыми доказательствами станут медицинские документы и техническое состояние реквизита в парке, которое предстоит подтверждать в суде. Назначено предварительное судебное заседание, на котором будут рассматриваться доказательства и обстоятельства происшествия, в том числе возможность недобросовестного исполнения обязательств КФХ по обеспечению безопасности потребителей.

Станислав Маслаков