В Красноармейском районе погиб водитель мотоцикла

43-летний мотоциклист погиб в аварии на территории Красноармейского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 10 ноября около 19:05 рядом со станицей Новомышастовской. Водитель мотоцикла Yamaha не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль марки Chevrolet, который ехал в попутном направлении.

Водитель мотоцикла оказался жителем Краснодара, он погиб на месте ДТП. Сейчас проводится проверка.

Алина Зорина

