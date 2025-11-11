В Красноармейском районе погиб водитель мотоцикла

43-летний мотоциклист погиб в аварии на территории Красноармейского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла 10 ноября около 19:05 рядом со станицей Новомышастовской. Водитель мотоцикла Yamaha не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль марки Chevrolet, который ехал в попутном направлении.

Водитель мотоцикла оказался жителем Краснодара, он погиб на месте ДТП. Сейчас проводится проверка.

Алина Зорина